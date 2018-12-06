الحضري: تحت أمر المنتخب.. وعلاقتي بـ إكرامي والشناوي في الملعب تكسير عظام

قال عصام الحضري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه اعتزل دوليًا بعد مشاركته مع المنتخب في كأس العالم بناءً على قناعة تامة.





وأضاف "الحضري"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، "لن أتأخر عن المنتخب، لقد وصلت إلى مكانة مختلفة لذا اعتزلت دوليًا، فهو قرار مقتنع به ولم يتوقعه الكثيرون".





وتابع حارس المرمى: "سعيد بقرار الاعتزال الدولي وفخور بما وصلت إليه بتحقيق رقم قياسي في كأس العالم فالاتحاد الدولي يحتفظ بأدواتي في متحف، والجدع من يصل لما حققته".





واستكمل "لا يوجد نسخة من الحضري أو محمد صلاح أو أبو تريكة، ولكن من الممكن أن نجد من هو الأفضل من الحضري، وكل لاعب يرى نفسه الأفضل في مركزه، بدليل حدث خلاف في وجهات النظر مع مدربي أحمد ناجي لجلوسي احتياطيًا في أول مباراتين بكأس العالم، إلا أنه سيبقى صديقي".





وعن علاقته بزملائه، تساءل الحارس الدولي المخضرم: "هل كان ثابت البطل صديقًا لإكرامي أو أحمد شوبير، هل كان أيمن طاهر صديقًا لعادل المأمور أو عبد الواحد السيد صديقًا لنادر السيد في الزمالك؟".



