ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الحضري: تحت أمر المنتخب.. وعلاقتي بـ إكرامي والشناوي في الملعب تكسير عظام

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:45 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
محمد رشاد
قال عصام الحضري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه اعتزل دوليًا بعد مشاركته مع المنتخب في كأس العالم بناءً على قناعة تامة.

وأضاف "الحضري"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، "لن أتأخر عن المنتخب، لقد وصلت إلى مكانة مختلفة لذا اعتزلت دوليًا، فهو قرار مقتنع به ولم يتوقعه الكثيرون".

وتابع حارس المرمى: "سعيد بقرار الاعتزال الدولي وفخور بما وصلت إليه بتحقيق رقم قياسي في كأس العالم فالاتحاد الدولي يحتفظ بأدواتي في متحف، والجدع من يصل لما حققته".

واستكمل "لا يوجد نسخة من الحضري أو محمد صلاح أو أبو تريكة، ولكن من الممكن أن نجد من هو الأفضل من الحضري، وكل لاعب يرى نفسه الأفضل في مركزه، بدليل حدث خلاف في وجهات النظر مع مدربي أحمد ناجي لجلوسي احتياطيًا في أول مباراتين بكأس العالم، إلا أنه سيبقى صديقي".

وعن علاقته بزملائه، تساءل الحارس الدولي المخضرم: "هل كان ثابت البطل صديقًا لإكرامي أو أحمد شوبير، هل كان أيمن طاهر صديقًا لعادل المأمور أو عبد الواحد السيد صديقًا لنادر السيد في الزمالك؟".

وأتم عصام الحضري "شريف إكرامي وأحمد الشناوي علاقتي بهما جيدة ولا توجد مشاكل بيننا، ولكن داخل الملعب أكسر عظامهما سعيا للمشاركة وإثبات أحقيتي في اللعب".
loading...

ترشيحاتنا

حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو

شاهد.. تعليق البابا تواضروس عن أزمة فستان رانيا يوسف

دعوات لمظاهرات واسعة لـ السترات الصفراء في غالبية المدن البلجيكية السبت

الدقيقة 65.. التعادل يجبر يورجن كلوب على الاستعانة بـ محمد صلاح أمام بيرنلي

محمد يوسف يحذر أطباء الأهلي.. ويؤكد: وليد سليمان أصر على المشاركة أمام الجونة

محامٍ يفجر مفاجأة مدوية حول المتهم فى مذبحة الشروق.. فيديو

قصة إنقاذ ناظر سمالوط قطارا من الانفجار: صحيحة ووقعت قبل عامين

ديلي إكسبريس تكشف سر شباب وجمال بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي..صور

الأرصاد: أمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء.. والعظمى غداً 20 درجة

معزة تلتهم 20 ألف يورو وصاحبها ينتقم منها بطريقة خاصة

السترات الصفراء تنتقل إلى بلجيكا وتظاهرات أمام مقرات الاتحاد الأوروبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان
شباب مصر يتصدرون مسابقة لتصميم الطائرات في أمريكا.. 4 طلاب بهندسة القاهرة يكشفون لـ صدى البلد كواليس فوزهم على الجامعات العالمية.. ويطالبون وزير التعليم العالي بزيادة ميزانية البحث العلمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟