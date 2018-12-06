ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم الأرانب؟

لحم الأرانب من الأطعمة التى تتميز بمذاق شهى ومختلف، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات المهمة لتكوين أنسجة الجسم.





قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، إن لحم الأرانب يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وتتمثل فى...

-سهل الهضم و لن يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي مثل الإمساك.

- يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم فهو مهم لصحة الجهاز العصبي.

- صحي للمرأة الحامل فهي تحتاج إلى طعام خفيف قليل السعرات يحتوي علي المعادن والبروتينات والفيتامينات التي يتطلبها الجسم اثناء الحمل ولتغذية الجنين .

- تحمي من خطر تورم الساقين للمرأة الحامل.

-يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم التي تساعد على تغذية العظام والمفاصل وتساعد على تقويتها فتمنع الإصابة بأمراض المفاصل مثل هشاشة العظام.

- يساعد على توازن ضغط الدم لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وتناوله في حالة الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم يساعد على توازن الضغط.

-يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

- يحتوي على نسبة عالية من الحديد المهم لمرضى فقر الدم والأنيميا الحادة.

- يساعد على إنقاص الوزن لاحتوائه وزيادة حرق الدهون.

-يعمل على إنتاج كرات الدم الحمراء في الجسم وتنشيط الدورة الدموية مما يزيد من فرص تدفق الأكسجين إلى الخلايا وأنسجة الجسم.

- في حالات امراض القلب والاوعية الدموية ينصح بتناوله لأنه يحتوي علي نسبة قليلة من الدهون و يقي من حدوث تصلب شرايين.

- يساعد على تنمية القدرات الذهنية للشخص ويساعد على تنمية القدرات العقلية أيضا مثل الانتباه والذاكرة والإدراك، لاحتوائه على فيتامين ب .