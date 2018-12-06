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رياضة

نيمار يغازل أندية الدوري الإنجليزي بتصريح مثير

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:18 ص
نيمار
نيمار
محمد رشاد
قال مهاجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا إن كل اللاعبين الكبار يجب أن يلعبوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم بالبريميرليج.

ورد النجم البرازيلي (26 عامًا) بذلك على سؤال للفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي حول ما إذا كان سيلعب في الدوري الإنجليزي، في إطار مبادرة أجراها نيمار للرد على تعليقات الأصدقاء واللاعبين.

وأضاف نيمار: "إنها مسابقة كبيرة، إحدى أكبر المسابقات في العالم. لا نعرف ما قد يحدث غدًا، ولكني أعتقد أن كل اللاعبين الكبار يجب أن يلعبوا ولو لمرة واحدة في حياتهم بالبريميرليج".

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة بالتاريخ خلال الصيف قبل الماضي
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