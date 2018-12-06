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أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:27 ص
أسعار خرافية لإطلالات
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع
هاجر هاني
تألقت خلال هذا الأسبوع الكثير من النجمات بمجموعة عديدة من الإطلالات والتصميمات المتنوعة، لذا نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.

-خطفت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى العديد من الأنظار حول إطلالاتها خلال رحلتها إلى العاصمة الأرجنتينية من أجل المشاركة في قمة G20 برفقة زوجها الرئيس الأميركي، وتألقت بمعطفًا جلديًا طويلًا ذات اللون البني، وحمل توقيع علام رالف لورين، حيث بلغت تكلفته 6 آلاف دولار أمريكي، ونسّقت معه تنورة مستقيمة باللون البنفسجي من Derek lam ويبلغ ثمنها نحو 2500 دولار أميركي.

كما اعتمدت على إطلالة مبهجة من الماركة العالمية "GUCCI"، حيث ارتدت فستاناً قصيراً ذات أكمام مكشوفة، تميز التصميم بنقوشات الورد المبهجة، وبلغت تكلفة الفستان 4.900 دولار أمريكي.

-ظهرت هيفاء بتوب بدون أكمام بأسلوب "body suit" عليه رسومات ويبلغ ثمنها نحو 1,200 دولار أمريكي، وأكملت إطلالتها بسروال مطاطي بنفس الرسومات ويبلغ ثمنه نحو 775 دولاراً أمريكياً، وجاكيت من الفراء باللون الأحمر الصارخ. 

-تألقت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، برفقة زوجها الأمير وليام، بإطلالة راقية، خلال زيارتهما لمدينة ليستر في المملكة المتحدة، وظهرت بفستان رمادي قصير من علامة Catherine Walker بلغت تكلفته 3 آلاف يورو، وتنعلت حذاءً أسوداً أنيقًا من Tod’s وكان سعره 335 يورو، وحقيبة يد سوداء أنيقة من Aspinal of London، بـ495 يورو، وأكملت دوقة كامبريدج إطلالتها بساعة يد من Cartier، بقيمة 6350 يورو، وبأقراط من اللؤلؤ الراقية من Cassandra Goad بقيمة 4,360 يورو.

- وشاركت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، فى إضاءة أنوار شجرة عيد الميلاد الأمريكية الرئيسية الواقعة في حديقة قرب البيت الأبيض،وأطلت ميلانيا خلال هذا الحدث، بمعطف أنيق باللون الأبيض من " ماكس مارا"، والذي بلغ 4,150 دولار أمريكي، وتميز بحزام عريض حول منطقة الخصر، ونسقت معه سترة من الصوف ذات الياقة العالية باللون الأبيض.

- أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا داخل ساقية الصاوي بمقرها الجديد فى القاهرة، لصالح مريضات سرطان الثدي بحضور عدد كبير من محبيها، وأطلت خلال الحفل بفستان قصير ذا أكمام طويلة باللون الأسود، وتميز برسومات الفراشات باللون الأزرق، وحمل التصميم علامة Mugler، وبلغ سعر الفستان 1470 يورو، أي ما يقرب من 29 ألف جنيه مصري.
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور
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أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. كيت ميدلتون وإليسا الأبرز.. صور

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