النوم قليلا يسبب الوفاة.. تعرف على عدد ساعات النوم المثالية

كشفت دراسة جديدة، عن أن هناك علاقة بين النوم وصحة الإنسان، فالنوم أكثر أو أقل من اللازم يسبب مشاكل صحية عديدة تصل إلى خطر الوفاة المبكرة.





توصلت الدراسة إلى أن هناك رابطًا بين عدد الساعات التي ينامها الشخص وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.





كما أشارت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، إلى أن النوم أكثر من 8 ساعات، يؤدي إلى الموت أو الإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية في الدماغ.



