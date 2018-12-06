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أخبار العالم

عضو في الوفد اليمني: مشاورات السويد ربما تكون الأخيرة في الصراع

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:37 ص
صدى البلد
حسام جابر
قال عضو في الوفد الحكومي اليمني الذي وصل إلى السويد ومستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور، عبد العزيز جباري، إن المشاورات السياسية التي ستجرى اليوم الخميس في السويد مع الحوثيين ربما تكون الأخيرة.

وبين "جباري"، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، "السويد.. فرصة أخيرة للسلام"، قبل أن يضيف: "تلك الفرصة ربما قد تكون الأخيرة".

وكان "جباري"، الذي شارك في جولات مشاورات سابقة في جنيف وبيل، وكذلك الكويت، قد وصل مع وفد حكومي للمشاركة في المشاورات التي تستضيفها العاصمة السويدية، ستوكهولم، لإنهاء النزاع في اليمن.

عضو في الوفد اليمني: مشاورات السويد ربما تكون الأخيرة في الصراع
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