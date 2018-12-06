مصطفى الفقي عن أزمة فستان رانيا يوسف: كسبت شهرة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه لم يهتم بأزمة "فستان رانيا يوسف" في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي أثارت جدلًا واسعًا، متابعًا "مواقع التواصل الاجتماعي هتخرب الدنيا"، مؤكدًا أنه من العبث الانسياق وراء ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف " الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الضجة الإعلامية التي حدث تعقيبًا على أزمة الفستان لا تستحق ذلك، قائلًا "رانيا يوسف كسبت شهرة زيادة".





وأكد أن الاهتمام بهذا الأمر يعني أن هناك فراغًا لدى المواطنين، وعدم جدية المجتمع وثقافته، مضيفًا أنه رغم قوة الدولة إلا أن الشائعات انتشرت بشكل كبير.