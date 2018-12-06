8 إجراءات وقائية لمواجهة برودة الطقس

شهدت محافظات مصر، سقوط أمطار وصقيعًا على أنحاء مختلفة، تزامنًا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.





ونوه الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، بأن هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي يجب أن نتخذها، وذلك حتى نتجنب الإصابة بالأمراض الخاصة بفصل الشتاء.





وأفاد "الناظر"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وذلك حتى نواجه برودة الطقس المواتية لهذه الأوقات، وأبرز النصائح هي:





1- ترطيب الجلد بدهنها بالفازلين أو أي مرطب.





2- انصح باستخدام الكوفيات القطنية لحماية الرقبة والوجه.





3- التدفئة ارتداء ملابس ثقيلة مع الخرج مبكرا أو في الليل.





4- الإكثار من شرب الماء السوائل الدافئة مثل: القرفة.





5- استعمال الماء الدافئ في الاستحمام والوضوء.





6- عدم ملامسة الصف للجلد ارتداء ملبوسات قطنية عازلة للجلد تحت الملبوسات الصوفية.





7- عدم ترك المياة على الجلد خاصة اليدين والقدمين وحول الفم.





8- عدم الجلوس مباشرة أو بالقرب من المدفأة أو النار.