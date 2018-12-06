ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
ريهام بكير
افتتحت بطولة "بلاك بول سي إي بي"، المفتوحة للإسكواش برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة 48 لاعبًا بينهم سبعة من العشرة الأوائل في تصنيف اللعبة عالميا ويمثلون 18 دولة هي مصر وامريكا وانجلترا وفرنسا وسويسرا وباكستان وبيرو واستراليا وهونج كونج والمكسيك وماليزيا وويلز والهند ونيوزيلندا وكولومبيا واسبانيا واسكتلندا وألمانيا.

48 لاعبا يتنافسون على لقب البطولة التي تنظم لأول مرة في ملعب زجاجي داخل نادي مخصص للاسكواش ويعد الأول من نوعه في العالم ، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 180 ألف دولار.

وشهدت المباريات منافسة ساخنة بين اللاعبين منذ المباراة الأولى التي جمعت المصري كريم الحمامي والانجليزي جورج بارك وانتهت بفوز باراك 3-1، ونجح المصري محمد ابو الغار في الفوز على مواطنه شهاب عصام 3-0 ، وبذات النتيجة فاز الماليزي عين يو على النيوزيلندي كامب جريسون ، وتسببت المنافسة الساخنة في نهاية عدد كبير من المباريات بنتيجة 3-1 حيث فاز البيروفي ديجو على السويسري نيكولا 3-1 ، وبذات النتيجة فاز الألماني رافيريل على الانجليزي توم ريتشارد ، والمصري طارق مؤمن على الاسترالي ريان ، والمصري محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا على لاعب هونج كونج ماكس.

وإذا كانت المنافسة الفنية بدت قوية كما توقعها الكابتن اشرف حنفي مدير الاسكواش بنادي بلاك بول فان مباراة اللاعب المصري محمد الشوربجي مع لاعب هونج كونج خطفت الأنظار. 

فالشوربجي العائد متوجا بلقب بطولة هونج كونج كان عليه أن يكون في أفضل حالاته من أجل التغلب على مرن ماكس ، الذي لعب طيلة أشواط المباراة بقوة ولولا خبرة الشوربجي لوقعت المفاجاة، وقدم طارق مؤمن وابو الغار وكريم عبد الجواد أداء راقيا فيما لفت الأنظار رغم خسارتهما كل من كريم الحمامي وشهاب عصام ووصلا الى الدور الثاني لأول مرة في مسيرتهما في بطولة بلاتينوم. 

وتواصل البطولة منافساتها بمباريات تجمع الأسترالي آلن مع الألماني سيمون، والثانية الاسترالي ليو مع جري جولر ،والنيوزيلاندي بول مع تود هناري والمصري عمر مسعد مع ميجيل والمصري كريم مع الهندي سوراف والمصري مصطفى العسال مع الانجليزي ديكلان و اخرى بين المصري علي فرج المصنف الثاني عالميا والفرنسي لوكاس سيرمي.
loading...

ترشيحاتنا

احمد الشيخ يدرك التعادل للأهلي أمام الجونة بالدوري .. فيديو

دعوات لمظاهرات واسعة لـ السترات الصفراء في غالبية المدن البلجيكية السبت

4 مزايا تعود على مصر من الانضمام إلى الكوميسا

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

تصريحات مثيرة لمحمد يوسف بعد فوز الأهلي على الجونة

الوداد المغربي يرفض إعارة نجمه للزمالك حتى نهاية الموسم

احذر تناول الحليب في هذه الحالة

سيد عبد الحفيظ يفتح النار ويوجه رسالة غامضة بعد فوز الاهلى على الجونة

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ببورسعيد

ليفربول بدون صلاح يفشل في تهديد مرمى بيرنلي خلال الشوط الأول بالبريميرليج

محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو

كاميرا على مسئوليتي في جولة داخل الجناح الروسي وإشادة بتنظيم إيديكس 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

فيديو

دحلان محذرا قطر وتركيا: السيسي وبن سلمان قاعدين لكم ..فيديو
المرور للمواطنين: التزموا بتعليمات القيادة الآمنة.. وخط إغاثة للطوارئ
دحلان: قطر لديها خبرة كبيرة في تبييض الأموال والأخبار ..فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة بشأن تأثير تناول لحوم الكلاب والحمير على صحة الإنسان
شباب مصر يتصدرون مسابقة لتصميم الطائرات في أمريكا.. 4 طلاب بهندسة القاهرة يكشفون لـ صدى البلد كواليس فوزهم على الجامعات العالمية.. ويطالبون وزير التعليم العالي بزيادة ميزانية البحث العلمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟