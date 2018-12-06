المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

افتتحت بطولة "بلاك بول سي إي بي"، المفتوحة للإسكواش برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة 48 لاعبًا بينهم سبعة من العشرة الأوائل في تصنيف اللعبة عالميا ويمثلون 18 دولة هي مصر وامريكا وانجلترا وفرنسا وسويسرا وباكستان وبيرو واستراليا وهونج كونج والمكسيك وماليزيا وويلز والهند ونيوزيلندا وكولومبيا واسبانيا واسكتلندا وألمانيا.





48 لاعبا يتنافسون على لقب البطولة التي تنظم لأول مرة في ملعب زجاجي داخل نادي مخصص للاسكواش ويعد الأول من نوعه في العالم ، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 180 ألف دولار.





وشهدت المباريات منافسة ساخنة بين اللاعبين منذ المباراة الأولى التي جمعت المصري كريم الحمامي والانجليزي جورج بارك وانتهت بفوز باراك 3-1، ونجح المصري محمد ابو الغار في الفوز على مواطنه شهاب عصام 3-0 ، وبذات النتيجة فاز الماليزي عين يو على النيوزيلندي كامب جريسون ، وتسببت المنافسة الساخنة في نهاية عدد كبير من المباريات بنتيجة 3-1 حيث فاز البيروفي ديجو على السويسري نيكولا 3-1 ، وبذات النتيجة فاز الألماني رافيريل على الانجليزي توم ريتشارد ، والمصري طارق مؤمن على الاسترالي ريان ، والمصري محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا على لاعب هونج كونج ماكس.





وإذا كانت المنافسة الفنية بدت قوية كما توقعها الكابتن اشرف حنفي مدير الاسكواش بنادي بلاك بول فان مباراة اللاعب المصري محمد الشوربجي مع لاعب هونج كونج خطفت الأنظار.





فالشوربجي العائد متوجا بلقب بطولة هونج كونج كان عليه أن يكون في أفضل حالاته من أجل التغلب على مرن ماكس ، الذي لعب طيلة أشواط المباراة بقوة ولولا خبرة الشوربجي لوقعت المفاجاة، وقدم طارق مؤمن وابو الغار وكريم عبد الجواد أداء راقيا فيما لفت الأنظار رغم خسارتهما كل من كريم الحمامي وشهاب عصام ووصلا الى الدور الثاني لأول مرة في مسيرتهما في بطولة بلاتينوم.



