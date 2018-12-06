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أخبار العالم

اصطدام طائرتين عسكريتين أمريكيتين وفقدان 7 من أفراد المارينز

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
حسام جابر
اصطدمت طائرتان عسكريتان أمريكيتان خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، قبالة ساحل اليابان.

وقال مسئولون أمريكيون، إن 7 من أفراد الجيش الأمريكي فُقدوا بعد حادث الطائرتين التابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ولم تقدم القوات الأمريكية معلومات عن الحادث حتى الآن.

وبحسب مسئول أمريكي، طالب بعدم نشر اسمه، فإن واحدة من الطائرتين من طراز "إف إيه 18"، بينما كانت الأخرى من "كراز كي سي 130"، الخاصة بتزويد بالوقود، مشيرًا إلى أنه كان على متن الطائرتين 7 أفراد من الجيش.

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