مسئول ليبي بارز يكشف حقيقة وجود 3 قواعد أمريكية في ليبيا

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد أمعزب، التقارير المنشورة حول وجود 3 قواعد عسكرية أمريكية على أراضٍ ليبية.





وأوضح "أمعزب"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "التقارير التي تحدثت عن وجود قواعد عسكرية على الأراضي الليبية تفتقد المصداقية"، قبل أن يضيف:" آخر القواعد التي كانت على الأراضي الليبية أزيلت بعد أحداث 1996، ولم توجد بعدها أي قواعد عسكرية أمريكية هناك".





واستطرد: "قاعدة الخروبة التي كانت موجودة بالمنطقة الشمالية أزيلت هي الأخرى".



