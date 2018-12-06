مسئول ليبي بارز يكشف حقيقة وجود 3 قواعد أمريكية في ليبيا

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد أمعزب، التقارير المنشورة حول وجود 3 قواعد عسكرية أمريكية على أراضٍ ليبية.
وأوضح "أمعزب"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "التقارير التي تحدثت عن وجود قواعد عسكرية على الأراضي الليبية تفتقد المصداقية"، قبل أن يضيف:" آخر القواعد التي كانت على الأراضي الليبية أزيلت بعد أحداث 1996، ولم توجد بعدها أي قواعد عسكرية أمريكية هناك".
واستطرد: "قاعدة الخروبة التي كانت موجودة بالمنطقة الشمالية أزيلت هي الأخرى".
وكان موقع "ذا انترسبت" قد زعم وجود 3 قواعد عسكرية لقوات "أفريكوم" الأمريكية في ليبيا، موضحا أنه حصل على وثائق تكشف امتلاك واشنطن لشبكة كبيرة من القواعد العسكرية تصل إلى 34 قاعدة في أنحاء القارة السمراء، لاسيما في النيجر والصومال وليبيا.