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منوعات

بيع رسالة آينشتاين الإلهية بسعر خيالي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
صدى البلد
نهى حمدي
طرحت رسالة العالم الأمريكي"ألبرت آينشتاين،" الشهيرة والذي هاجم فيها الدين، للبيع في مزاد علني.

وتعود قصة تلك الرسالة عندما قام "آينشتاين" في سن الـ 74 عامًا بإرسال الرسالة للفيلسوف الألماني إيريك جوت كايند عام 1954، مكونة من صفحة ونصف، مكتوبة باللغة الألمانية، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

ناقش "آينشتاين" في الرسالة العلاقة بين الدين والعلم، منتقدًا هويته اليهودية وهاجم معتقد اليهود "بأنهم الشعب المختار"، لذلك تحمل قيمة تاريخية كبيرة، بالإضافة إلى أنها كتبت بخط يد العالم الشهير.

وكتب في الرسالة: "بالنسبة لليهود الذين أحس بالانتماء لهم بشكل كبير، والذين أشعر بأن عقليتهم مُترسخة في ذاتي، لا يملكون بالنسبة لي أي تفوّق على أي من الأعراق الأخرى".

وعرضت الرسالة للبيع في مزاد "كريستيز" الشهير بنيويورك، ليتم بيعها مقابل 2.9 مليون دولار، وقال مزاد كريستيز في بيان: "هذه الرسالة الاستثنائية الخاصة التي كتبت عام واحد قبل وفاة آينشتاين، تبقى حتى الآن الأكثر تعبيراً عن آرائه -آينشتاين- حول الدين والفلسفة".
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