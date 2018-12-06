ذا إنترسبت: لا تبكوا على جورج دبليو بوش لقد كان مجرم حرب

وصف موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، الرئيس الأمريكي الراحل، جورج دابليو بوش الأب، بأنه كان "مجرم حرب أمريكي".





ولفت الموقع، إلى أن الولايات المتحدة تعمل في الوقت الحالي على فرض نوع من القداسة على واحد من أكثر القادة الإمبرياليين لها وهو جورج هيربرت ووكر بوش، المعروف باسم "جورج دابليو بوش الأب".





وأشار الموقع إلى أنه على عكس ذلك، فقد كان بوش من أكثر الرؤساء المشعلين للحرب الذي كرس نفسه لدفع الدور العسكري والحروب والانقلابات وتغيير الأنظمة وكذلك الأكاذيب حول "الاستثنائية الأمريكية".





وأوضح الموقع أن بوش ارتكب العديد من الجرائم ومحاكمات الدم والموت، على الرغم من حفلة الرثاء التي تشنها الصحف الأمريكية.





وبين الموقع أن بوش كان المسئول عن الكثير من الممارسات التي ارتكبتها الـ"سي أي إيه" حينما كان رئيسها، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.



