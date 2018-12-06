أبرز تصريحات المتحدث العسكري في ختام فعاليات مؤتمر إيديكس.. وقعنا عددا من الاتفاقيات.. قدمنا طائرة مصرية بدون طيار خلال المعرض..النسخة الثانية من معرض إيديكس في 2020

المتحدث العسكرى فى ختام فعاليات مؤتمر إيديكس

معرض إيديكس 2018 حقق نتائج أكثر من المتوقع قدمنا طائرة مصرية بدون طيار خلال معرض إيديكس 2018 النسخة الثانية من معرض إيديكس فى 2020





قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، إن معرض إيديكس 2018 حقق نتائج أكثر من المتوقع.





وأضاف الرفاعى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم توقيع عدد كبير من الإتفاقيات خلال معرض إيديكس 2018، لافتا إلى أن 379 شركة شاركت خلال المعرض.





وأشار العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتصنيع المشترك مع شركات عالمية خلال معرض إيديكس".





وأكد العقيد الرفاعى، أن القوات المسلحة المصرية وقعت عقدا مع شركة داسو الفرنسية، من اجل التعاون المشترك بين البلدين.





وأردف، أن القوات المسلحة خلال السنوات الماضية طورت من نفسها فى كافة الأفرع الرئيسية لمواجهة كافة التحديات، موضحا: "لا نعتمد فى التسليح على روسيا وأمريكا فقط".





وتابع: "تلقينا إشادة عالية من كافة الوفود المشاركة بمعرض إيديكس، منوها:" المعرض كان ملتقى لكل الشركات العالمية فى المجال العسكرى".





ونوه "الرفاعى" إلى أنهم وقعوا عددا من العقود ومذكرات تفاهم بالمعرض للقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وإدارة الإشارة وإدارة الحرب الإلكترونية، وكان من بعض مذكرات التفاهم والعقود بنود تسليح مشترك ونقل التكنولوجيا، والتسويق في الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل.





وأكد الرفاعى، أنه كان هناك مذكرة للقوات البحرية مع شركة فرنسية للصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفني، وبالنسبة للقوات الجوية فتم توقيع عقد مع شركة فرنسية لتوفير التأمين الفني الخاص بالطائرات الرافال، وقائد قوات الدفاع الجوي قام بعمل اتفاقية لتوريد أجهزة رادار متطورة لصالح الدفاع الجوي، وكان هناك اتفاقية لتدبير معدات أرضية تعمل مع الأقمار الصناعية، وغيرها من الاتفاقيات لتدبير وتوريد معدات أرضية، وتوريد ذخائر، فضلا عن ثلاثة عقود أخرى مع شركة بلغارية لتوفير أجهزة مراقبة ليلية، وبالنسبة للحرب الإلكترونية تم توقيع عقد مع إحدى الشركات لتدبير وتطوير محطات إعاقة إلكترونية على هامش المعرض.





ولفت العقيد أركان حرب، إلى أن مصر ستنظم معرض إيديكس مرة أخرى في 2020، ونتطلع لمشاركة عدد أكبر من الشركات والوفود، مضيفا أن المعرض يضع مصر في مصاف الدول الكبرى التي تنظم المعارض العسكرية.



