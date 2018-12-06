السترات الصفراء تنتقل إلى بلجيكا وتظاهرات أمام مقرات الاتحاد الأوروبي

يبدو أن تأثير متظاهري "السترات الصفراء" بات يخرج عن الحدود الفرنسية، إذ تظاهر مئات من البلجيكيين أمس أمام مقرات الاتحاد الأوروبي، احتجاجًا على تدهور القوة الشرائية للفئات الفقيرة.





وبحسب إذاعة "آر تي إل" البلجيكية، فإن المتظاهرين الذين ارتدوا سترات صفراء، رفعوا شعارات لانتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي من بينها "أوقفوا المذبحة الجماعية".





ووقعت مشادة بين الشرطة البلجيكية والمتظاهرين أمام مقرات الاتحاد.





وأشار الموقع، إلى أن حركة "السترات الصفراء" باتت تنتشر عبر أوروبا وتثير ذعرًا واسعًا.





وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد أوضحت أيضًا أن السترات الصفراء من الممكن أن تنتقل أيضًا إلى بريطانيا في ظل تذبذب النخبة السياسية أمام قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي دفعت المواطنين البريطانيين للتصويت للخروج من الاتحاد على أمل تحسين ظروف معيشتهم.