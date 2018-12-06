الكويسين يتخطى الـ21 مليون جنيه إيرادات

حقق فيلم "الكويسين" إيرادات وصلت إلى 21 مليونًا و170 ألفًا و852 جنيهًا، وذلك بعد 15 أسبوعًا على عرضه.



"الكويسين" بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وحسين فهمى وأحمد فتحى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.



تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أفراد عائلة "كويس" نموذج للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاعتيادية، وهو ما يكشف من خلال سلسلة من المواقف الكوميدى