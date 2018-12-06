الاستثمار: 204 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمار 11.5 مليار دولار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء منطقة حرة خاصة على مساحة 429 فداناً بمدينة بدر وتختص المنطقة بصناعة الغزل والنسيج وتجهيز الأدوات المكتبية والأثاث، سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي.





ويعد قرار إنشاء منطقة حرة خاصة الأول منذ موافقة مجلس النواب على إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، بعد أن أوقفت الحكومة العمل بالنظام فى قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.





ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 204 مشروعات برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات 11.563 مليار دولار وتوفر 82 ألف فرص عمل.





وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وكان مستثمرو المناطق الحرة الخاصة قد أعلنوا أن الاشتراطات التى نص عليها قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية صعبة ومعقدة مطالبين بمزيد من المرونة للعمل بهذا النظام الاستثماري الجيد.





من جانبه أوضح معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة لـ "صدى البلد" عن أبرز مطالب مستثمري المناطق الحرة الخاصة المتمثلة فى التمسك بتنفيذ المادة رقم 2 من مواد الإصدار بقانون الاستثمار الحالى والتى تعطى الحق للمشروعات القائمة قبل صدور هذا القانون بالاحتفاظ بالمزايا التى منحت لها عند إنشائها، حيث إن عدم تنفيذها لا يشجع على الاستثمار ويعطي صورة سلبية بعدم احترام القانون، مراجعة الضوابط الخاصة بالحصول على مستلزمات خام من السوق المحلية، حيث هناك اشتراطات صارمة على استخدام المواد الخام المحلية مما يضطر أصحاب المشروعات للجوء للاستيراد فى ظل ندرة النقد الأجنبى التى تعانى من البلاد.





والمنطقة الحرة الخاصة تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك، أبرزها أن يكون موقع المشروع مؤثرًا بالنسبة لاقتصاديات (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت، أو أن يكون المشروع يساهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة يتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة.

ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه وذلك وفقًا لما ذكره الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.





ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار وألا يقل رأسمال المال المصدر للمشروعات الجديدة الراغبة بالعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة عن 10 ملايين دولار وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل باستثناء بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبيرة.



