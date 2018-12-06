دعوات لمظاهرات واسعة لـ السترات الصفراء في غالبية المدن البلجيكية السبت

أعلنت الشرطة البلجيكية، أنها رصدت دعوات للتظاهر بارتداء السترات الصفراء في العاصمة بروكسيل، والعديد من المدن الأخرى، خلال السبت المقبل.





وذكر موقع "سود أنفو" البلجيكي، أن الداخلية البلجيكية قررت مضاعفة عدد الشرطة خلال السبت المقبل، للتصدي للتظاهرات المتوقعة المنظمة على غرار السترات الصفراء أمام مقرات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.





ونقل الموقع عن مصدر أمني، أن هناك حشدًا لمضاعفة عدد رجال الأمن في مستوى الشرطة الفيدرالية، موضحًا أنها ستنشر العديد من المصورين لرصد الذين سيقدمون على أعمال تخريبية، موضحة أنه ستكون هناك عمليات اعتقالات.





وكانت الشرطة قد أعلنت مساء أمس الأول، الثلاثاء، أنها لم تتلقَ أي طلب للحصول على تصاريح للتظاهر خلال السبت المقبل.





من جانبها، ذكرت شبكة "آر تي بي أف" البلجيكية، أن دعوات تنشرها العديد من الجماعات في بلجيكا تدعو المواطنين للتظاهر في العاصمة بروكسل.





وأشارت الشبكة، إلى أن دعوات أطلقتها مجموعات على "فيسبوك"، للنزول في الوقت الذي أعلن مواطنون التظاهر السبت المقبل في العديد من المدن مثل شارلروا، ومون ولييج، ونامور، وتورناي.





وبحسب الدعوات على "فيسبوك"، فإن المتظاهرين سوف يطالبون بزيادة المرتبات الأساسية وإدخال مواد دستورية بشأن السماح للشعب بإعادة النظر في الناخبين، وكذلك طرح استفتاءات.





كما هناك مطالب بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وزيادة الدعم على المواصلات العامة.