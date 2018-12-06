صحف الإمارات: الرئيس السيسي يؤكد عمق الروابط التاريخية بين مصر والسودان.. قطر تتورط بمزيد من الديون.. تكلفة البرنامج النووي الإيراني تتجاوز 500 مليار دولار.. ومكاسب متزايدة للسترات الصفراء في فرنسا

شكري: حل أزمة قطر مرهون بخضوع الدوحة لشروط الرباعي العربي

مصرف قطر المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 700 مليون ريال

اليونيفيل ترسل فريقا للتحقيق في اتهامات إسرائيل لحزب الله بحفر أنفاق حدودية

زعماء العالم يشيعون جثمان بوش الأب

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السوداني أمس، وتأكيد الإمارات على تماسك مجلس التعاون الخليجي رغم الأزمة القطرية، كما تابعت تطورات احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وحملة أمنية ضخمة ضد عصابة مافيا في أوروبا.في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ضرورة تعزيز التعاون العسكري مع السودان وتبادل المعلومات بين البلدين، وأشار السيسي إلى تميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، منوهًا بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة، وصون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الأفريقية، وذلك خلال اجتماعه أمس مع وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف، على هامش معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية الذي يختتم أعماله اليوم، الخميس.ونقلت صحيفة "الخليج" عن وزير الخارجية سامح شكري تأكيده بشأن أزمة قطر أن "مصر متمسكة بالمبادئ وأكدت في مناسبات عديدة، ومن ضمنها اجتماع المنامة الأخير، على استعدادها لإيجاد نقاط للحوار، وإنهاء هذه الأزمة، طالما غيرت قطر من سياساتها، وقبلت المطالب الـ13".وأضاف: "هذه أمور لها وقعها وتأثيرها على مقدرات الشعب المصري، ومقدرات الشعوب المقاطعة، حيث إن السياسات والممارسات القطرية، أصابتها وشعوبها بأضرار حقيقية وموثقة، ولا يمكن التغاضي عنها أو التهاون في مصلحة الشعوب الأربعة".وأفادت صحيفة "البيان" بأن شكري بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أمس بالقاهرة تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وأكد الوزيران ضرورة ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة، وتطرقت المباحثات بين شكري والصفدي إلى مُجمل العلاقات الثنائية، وأبرز المُستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش قال إن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة تعد مؤشرا على أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، حيث كتب تغريدة على "تويتر" جاء فيها أن "قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجية مشتركة، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".وقالت صحيفة "الاتحاد" إن مصرف قطر المركزي أعلن أمس بيع ما قيمته 700 مليون ريال (192.31 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وستة وتسعة في محاولة لتوفير السيولة اللازمة للنفقات المتنامية، وسط تراجع الإيرادات المالية، حيث دفع هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، إلى تكثيف اللجوء نحو أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.وأبرزت "البيان" تقريرًا للمنتدى الاستراتيجي العربي في دورته الحادية عشرة بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام، جاء فيه أن إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرنامج النووي الإيراني تجاوزت 517 مليار دولار منذ العام 2006 وحتى اليوم.وأشار التقرير إلى أن هذه التكلفة للبرنامج النووي الإيراني تجعله «أحد أكثر المفاعلات النووية في العالم تكلفة على الإطلاق، وذلك على الرغم من قدراته التقنية المحدودة»، حيث تبلغ تكلفة المفاعلات الحديثة أقل من نصف هذه المبالغ.وقالت "الوطن" إن وفد الحكومة اليمنية وصل أمس العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث سيشارك في مشاورات السلام مع الانقلابيين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، في وقت لم تعلن الأمم المتحدة بعد رسميا عن موعد لبدء هذه المحادثات.وأفاد موقع "24" الإخباري بأن قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" ترسل اليوم فريقًا تقنيًا إلى إسرائيل للتحقق مما تؤكده تل أبيب، عن حفر حزب الله اللبناني، أنفاقًا من لبنان للتسلل المحتمل إلى الأراضي الإسرائيلية.دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الحكومة الفرنسية واصلت التراجع أمس، واعدة بمراجعة الإصلاحات الخلافية حول الضريبة على الثروة، على أمل استيعاب الاحتجاجات، ومنع تكرار ما حصل السبت الماضي، من أعمال عنف خلال تظاهرات «السترات الصفراء»، فيما سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد على «تويتر» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستغلًا متاعبه بسبب الاحتجاجات.وقالت "الخليج" إن عددًا من زعماء وقادة العالم يتقدمهم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والرؤساء السابقون الاحياء، شيعوا أمس جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج هربرت ووكر بوش (الأب) الذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا.وأبرزت "البيان" إلقاء القبض على 90 شخصًا يشتبه بصلتهم بمافيا ندرانجيتا التي تعد واحدة من أقوى التنظيمات الإجرامية في العالم، وذلك في مداهمات في أربع دول في أوروبا ودولة سورينام بأمريكا الجنوبية، وتمت مصادرة نحو 140 كيلوجرامًا من حبوب النشوة «استاسي» و3 آلاف إلى 4 آلاف كيلوجرام من الكوكايين خلال المداهمات.وبحسب موقع "24"، قالت وزارة العدل الكندية يوم الأربعاء إن كندا اعتقلت المديرة المالية لشركة "هواوي" في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.