9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

يمتلك العديد من الأشخاص الكثير من الفرص لكى يصبحوا أثرياء ولكن البعض منهم لم ينتهز تلك الفرص ويقع فى كثير من العادات التي لا تمكنه من تحقيق هذا الحلم.



وحسب موقع Business Insider، أشار ستيف سيبولد، المليونير الذي صنع نفسه بنفسه، إلى أن هناك 9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الغنى والثراء، وهي كالآتي:



1-الاهتمام بتحقيق أحلام الآخرين وليس أحلامك:

عليك التركيز على أحلامك وأهدافك أنت وليس أحلام من حولك من المقربين.



2-الاهتمام بالمال وليس بجمعه وكثرته:

لا يهتم الجميع بانتهاز الفرص لكسب المال، لذلك عليك الاهتمام وبذل مجهود أكثر.



3-شراء أشياء ثمينة مقارنة براتبك تفوق قدراتك المادية:

يجب عليك شراء الأشياء التي تتناسب مع دخلك، فإذا كنت تقوم بشراء أشياء ثمينة مقارنة بدخلك فعليك أن تنسى حلم الغنى والثراء.



4-الإنفاق وادخار ما تبقى من مال:

هذه طريقة خاطئة لادخار الأموال، فعليك تحديد الجزء المخصص للادخار ثم إنفاق ما تبقى.



5-الاقتصار على الراتب الشهري فقط:

فالأغنياء في العادة يمتلكون المشاريع الخاصة بهم التي تدر لهم دخلًا كبيرًا، ويشغلون جميع أوقاتهم وليس لديهم الكثير من الوقت لضياعه.



6-عدم البدء في الاستثمار:

إن الاستثمار من الطرق الأفضل لمضاعفة المال، فكلما أسرعت في البدء فيه حققت ربحا أكبر.



7- الإحباط والتفكير في استحالة الوصول لحلم الثراء:

عليك كلما رأيت شخصا غنيا أن تحفز نفسك على أن تصبح مثله وتسعى بجميع الطرق لذلك.



8-لا يوجد لديك ما تفكر فيه لإنفاق أموالك:

يجب أن يوجد لديك أولويات تريد إنفاق أموالك فيها، فليس من الطبيعي أن تقوم بتجميع الأموال من أجل الاحتفاظ بها فقط.



9-عدم الرغبة في فقدان ما تتمتع به من استقرار وراحة:

إن الأشخاص الناجحين عادة ما يكون رفيقهم هو الخوف والتوتر والقلق، وبالأخص عندما يبدأون في تنفيذ مشروع ما ويظلون دائمى الخوف على هذا المشروع فحياتهم أشبه بخوف الأم على جنينها، لذلك عليك الاجتهاد والسعى وعدم الأستسلام للراحة سواء الجسدية أو النفسية.