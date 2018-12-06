مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الغربي.تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب السيارة رقم "1972 هـ . ع .أ" أجرة سوهاج بطريق أسيوط - سوهاج الغربي دائرة مركز الغنايم، نتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.