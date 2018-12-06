ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
إيهاب عمر
لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الغربي.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب السيارة رقم "1972 هـ . ع .أ" أجرة سوهاج بطريق أسيوط - سوهاج الغربي دائرة مركز الغنايم، نتج عن الحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.
loading...

ترشيحاتنا

حكم مس المصحف دون وضوء

التشكيل المتوقع للزمالك فى موقعة المصري ببرج العرب

6 نصائح تحميك من آلام القولون العصبي

تعرف على دورة تدريبية يقدمها جهاز المشروعات للشباب تحقق ربحاً 30 ألف جنيه

انفجار وإطلاق نار في مدينة تشابهار جنوب إيران

اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي

ليس الوقود فقط.. احتجاجات السترات الصفراء تكشف ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد الغرب.. غياب الثقة بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعيد السياسة إلى الشارع.. وفقدان الأمان الاقتصادي يهز استقرار أوروبا

تعرف على خريطة الأمطار في المحافظات خلال الأيام المقبلة.. فيديو وصور

تخصيص قطع أراضى من أملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات

الأمطار تضرب القاهرة والجيزة.. والأرصاد: الشتاء جاء مبكرا

الزمالك يواجه المصري بهدف اصطياد عصفورين بحجر.. الليلة

دفاع البريميرليج ينهار بالكامل للمرة الأولى منذ 8 سنوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

فيديو

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو
النعسانى عن فوز أبو العينين برئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: يستحق بجدارة.. فيديو
نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. فيديو
فيديو جراف: أسرار تروى لأول مرة.. قصة راهبة أنقذت البابا فرنسيس من الموت
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟