ضبط 2 طن مخلل فاسد في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط كمية كبيرة من المخلل لا تصلح للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر رقم 12794 جنح ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكان اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد ضبط السيارة رقم "ع.ي.ا."، 6328 "ربع، قيادة "زياد.م.م." 37 سنة - سائق، ويرافقه "محمد.ا.ا." 40 سنة - تاجر مخلل، محمل عليها 12 برميل مخلل مشكل يزن 2 طن، و100 "جردل فارغ" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تمكّن ضُباط قسم مباحث التموين من ضبط "ابانوب س إ" 21 سنة - مسئول عن ثلاجة بالغردقة لحيازته 10 كجم زبدة منتهية الصلاحية، تم تحرير المحضر رقم 15854 جنح أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.