اليوم.. انطلاق فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم في الغردقة

تستضيف مدينة الغردقة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمسابقة ملكة جمال العالم لعام ٢٠١٨، وذلك بأحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 6 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر الجاري.



وقالت حبيبة الشاعر منسق عام المهرجان، إن هذه المسابقة تعد أحد أهم المسابقات العالمية، حيث يتنافس بها أكثر من ٤٠ عارضة من مختلف بلاد العالم لما لها من قاعدة جماهيرية عريضة في انتظار اختيار ملكة هذا العام.



وأوضحت الشاعر، أن هذه الاستضافة تأتي استكمالا للجهود المستمرة في دعم السياحة الوافدة لمدينة الغردقة، لكونها أحد أهم مدن السياحة الشاطئية في العالم.