القيادية الراديكالية التحولية كتاب جديد من مشروع صفصافة بيت الترجمة

قال الكاتب والمترجم عبد الرحيم يوسف إنه انتهى من ترجمة كتاب (القيادية الراديكالية التحولية.. الفعل الاستراتيجي لوكلاء التغيير) المرتقب صدوره من دار نشر صفصافة مطلع العام المقبل.



وأضاف عبد الرحيم يوسف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الكتاب الضخم للخبيرة الهندية لدى الأمم المتحدة مونيكا شارما، موضحا أن الكتاب هو نتاج عشرين عاما من عمل مونيكا شارما كخبيرة في الأمم المتحدة، تحاول فيه تقديم منهج في القيادة للمشروعات والمبادرات المختلفة بعنوان (منظور الوعي الكامل).



وأشار إلى أن منهج (منظور الوعي الكامل) يعتمد على استمداد الطاقات الداخلية للإنسان وحكمته بناء على قيم الكرامة والعدل والرحمة لإحداث تغيير عادل ومستدام، وتحول راديكالي في النظم والأعراف الثقافية.



وتابع أن ترجمة الكتاب تأتي في إطار خطة دار صفصافة للنشر تحت عنوان (صفصافة بيت الترجمة) في تقديم عناوين متنوعة أدبية وفكرية حديثة للقارئ العربي.



جدير بالذكر، أن عبد الرحيم يوسف هو شاعر ومترجم مصري من مواليد الإسكندرية حيث يعمل ويعيش، أصدر 6 دواوين شعرية بالعامية المصرية: (قصايد ماتت بالسكتة القلبية، 2008 عن كراسات يدوية)، (م المرحلة الزرقا، 2009 عن دار المحروسة)، (ألعاب خطرة، 2017 عن الهيئة العامة للكتاب).