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شاهد.. تمارين الإطالة للتخلص من آلام العضلات

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية للحصول على جسم رشيق ومتناسق وإطالة عضلات الجسم للتخلص من الآلام، وشاركه في أداء التمارين الإعلاميتان لميس سلامة وفرح طه.

وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الخميس، إن التمارين الرياضية تجعل الجسم يفرز هرمونا يجعله أهدأ ويساعد في التخلص من الضغوط الحياتية.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية، التي يمكن القيام بها بعد يوم عمل طويل وشاق، والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية.
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