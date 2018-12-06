منظمات دولية تحتج على التمويل الكوري لمحطات الطاقة بالفحم في الخارج

دعا عدد من المنظمات الدولية في مجال البيئة منها حركة السلام الأخضر جرين بيس الحكومة الكورية الجنوبية إلى وقف تمويل مشروعات استخدام الفحم في توليد الطاقة الحرارية.



وذكرت جماعات البيئة المحلية أن المنظمات الدولية، ومن بينها مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية وجمعية أصدقاء الأرض، بعثت بخطابات بهذا الخصوص إلى مقر الحكومة الكورية في سول ومنظمات حكومية أخرى منها وزارات المالية والبيئة والخارجية، طالبوا فيها المؤسسات المالية الحكومية مثل البنوك وشركات التأمين في كوريا بوقف الاستثمارات الخارجية في بناء محطات الطاقة المستخرجة من الفحم.



كما طالبت هذه المنظمات غير الحكومية، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الانترنت، الحكومة الكورية بوقف عمليات محطات الطاقة باستخدام الفحم في منطقتين بإقليم جانجوون بكوريا الجنوبية.



وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا استثمرت 4ر9 تريليون وون (4ر8 مليار دولار) في بناء محطات الطاقة الحرارية المستخرجة من الفحم عبر البحار منذ أواخر العقد الماضي.

