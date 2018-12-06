ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم.. الجزائري مهدي عبيد يخضع للتحقيق في الكاف بسبب الأهلي والترجي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
الجزائرى مهدى عبيد
الجزائرى مهدى عبيد
عمرو الحلوانى
يخضع الحكم الجزائرى مهدى عبيد إلى التحقيق اليوم بمقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب الأخطاء التى ارتكبها فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى.

ويفرض الاتحاد الإفريقى حالة من السرية التامة على التحقيق مع مهدى عبيد، مؤكدا أن الإعلان عن نتائج ما ستسفر عنه التحقيقات سيكون بعد مشاركة الترجى فى كأس العالم للأندية المقبل.

وكان الكاف اتهم الجزائرى مهدى عبيد بالتحيز إلى إحدى الفرق خلال ذهاب نهائى إفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

6 نصائح تحميك من آلام القولون العصبي

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ببورسعيد

نيمار يغازل أندية الدوري الإنجليزي بتصريح مثير

الأرصاد: طقس غير مستقر.. أمطارغزيرة ورعدية واضطراب في الملاحة البحرية

الإسماعيلي يفشل في الإبقاء على فييرا

استقالة 18 نائبا بالبرلمان الإيراني

حكم اتخاذ الموسيقى مهنة ومورد رزق

دفاع البريميرليج ينهار بالكامل للمرة الأولى منذ 8 سنوات

الأمطار تضرب القاهرة والجيزة.. والأرصاد: الشتاء جاء مبكرا

الحضري: لن أخضع للتحقيق.. رفضت وضع نفسي تحت المنشار بالإسماعيلي

غضب السترات الصفراء يصل إلى حفيد زوجة ماكرون

7 نجوم يغيبون عن الزمالك في لقاء المصري الليلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

فيديو

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو
النعسانى عن فوز أبو العينين برئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: يستحق بجدارة.. فيديو
نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. فيديو
فيديو جراف: أسرار تروى لأول مرة.. قصة راهبة أنقذت البابا فرنسيس من الموت
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟