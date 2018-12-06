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مرأة

احترس منها.. عادات سيئة تمارسها يوميا تقضي على جهاز المناعة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:54 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص على حد سواء كبار وصغار من مشاكل ضعف جهاز المناعة ،مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحذر من تلك العادات السيئة التى تمارسها يوميا تقضى على جهاز المناعة .

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، عن بعض الأطعمة والعادات الخاطئة التى تؤدى إلى ضعف جهاز المناعة، منها:

-عدم تناول كمية كافية من البروتينات مثل البيض واللحوم.
-الإستخدام المفرط لأجهزة التكنولوجيا والموبايلات.

- عدم ممارسة الرياضة والتعرض للهواء الملوث وعوادم السيارات.

- الزيوت النباتية التجارية عالية التصنيع والمغيرة كيماويا مثل زيت الذرة والصويا وعباد الشمس والمرجرين وأشباه الزبدة والزبدة النباتية والسمن النباتي وكل الزيوت المصنعة والداخل بها تغيرات كيماوية.

- المأكولات المصنوعة من الدقيق المصنع كلعك والكيك والفطائر والخبز.

- الإكثار من تناول المضادات الحيوية.

- عدم التعرض لأشعة الشمس بقدر كاف.

- الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر كالمشربات الغازية والحلويات.

-الإفراط في تناول الكافيين له نفس الآثار المضرة الناتجة عن الإفراط في النيكوتين الموجود في السجائر. فالإفراط في الكافيين يحفز 
الجهاز المناعي في الجسم ويزيد من معدل التوتر، ما يؤثر سلبيًا على الجهاز المناعي.

-التعرض لكميات كبيرة من المواد الكيماوية المصنعة كما في مواد التنظيف ومنتجات العناية الشخصية والدهانات والأسمدة. ومبيدات الحشرات والمواد الكيماوية في حمامات السباحة والمواد الحافظة فمنتجات الطعام والملونات والنكهات ومكسبات الطعم وكل المواد الكيماوية ومكسبات الطعم والمواد الحافظة تضاف في كل ما نأكله ونشربه ونستخدمه.
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