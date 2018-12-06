بسبب الطقس السيئ.. انقطاع الكهرباء فى قرى القليوبية.. عزوف التلاميذ عن الحضور فى المدارس وارتفاع نسبة غياب الموظفين وشلل فى المواصلات بسبب الأمطار.. صور

محافظة القليوبية تعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس السيئ

تعطل حركة البيع والشراء بسبب إغلاق المحال التجارية

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة القليوبية، حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة سقوط أمطار غزيرة، مما أدى إلى شلل فى حركة المواصلات بعد أن تحولت الطرق والشوارع الى برك طين بسبب سقوط الأمطار وغرقها بالمياه.من ناحية أخرى، تسبب الطقس السيئ فى انقطاع الكهرباء على بعض قرى المحافظة لأكثر من 5 ساعات، فضلا عن تأثر حركة البيع والشراء فى الاسواق سبب إغلاق المحال التجارية وعزوف البائعين والمواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب الأمطار.كما شهدت مجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية بالمحافظة غياب عدد من العاملين بها، حيث فضل عدد كبير منهم الحصول على إجازة عارضة وعدم الذهاب إلى أعمالهم تخوفا من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية.كما سجلت مدارس القرى نسبة كبيرة من الغياب بين التلاميذ والطلاب، خاصة فى المناطق الترابية، حيث فضل الأهالى عدم خروج أبنائهم من المنازل بسبب التقلبات الجوية.من جانبها، أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، حيث أصدر الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.وشدد المحافظ على التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.كما أمر عبد الحليم بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.من جانبه، قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم الدفع بـ 30 سيارة وشفاطا للتعامل مع مياه الأمطار التى سقطت فى بعض المناطق داخل المحافظة.وأكد مجاهد أن الشركة رفعت حالة الطوارئ طوال فصل الشتاء لمواجهة سقوط أى أمطار على شوارع المحافظة، مؤكدا أن هناك خطة لدى الشركة بالتننسيق مع المحافظة والأحياء للدفع بسيارات شفط فى أمكان تجمعات مياه الأمطار، وكذلك مطالع ومنازل الكبارى لتجنب تعطل حركة المرور.وأضاف أن الشركة أجرت خلال الأيام الماضية عددا من المناورات والتجارب للتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار والصرف لاستقبال أى كميات مياه، كما تم عمل صيانة دورية لبلاعات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار، إلى جانب استمرار عمل غرفة العمليات والطوارئ بالشركة على مدار اليوم لتلقى بلاغات المواطنين للأماكن المتضررة من آثار الأمطار والتعامل الفورى معها.