طولها 3 أضعاف ونصف ملعب كرة قدم.. حكاية أطول رسالة فى العالم ولمن كتبت؟

رسالة شكر لسكرتير
صنفت
لفة موربيث كأشهر الرسائل في العالم نظراً لطولها الذي يعادل طول مبنى الإمباير ستيت،
وهي عبارة عن رسالة شكر للورد موربيث الذي كان السكرتير الرئيسي في أيرلندا بين العامين
1835 و1841، ويبلغ طولها حوالي 3 أضعاف ونصف طول ملعب كرة قدم، وقدّرت آنذاك أنها
تحتوي على 270 ألف توقيع بحسب ما ذكره موقع CNN.
اكتشفت بعد 180 عاما
عندما تلقى اللورد موربيث هذه اللفة قرر اصطحابها معه إلى
منزله في قلعة هوارد في يوركشاير، حيث بقيت هناك لأكثر من 180 عاما حتى تم اكتشافها عام
2009 في أرشيف القلعة.
وتعد
لفة موربيث إحدى أكبر الشهادات الموجودة اليوم، وقد منحت لجورج هاوارد فايكا موربيث،
وهي توثق مجموعة من الأشخاص في أيرلندا قبل المجاعة عام 1845، كما تعد غاية في الأهمية،
خاصة بعد أن دمرت الحرائق خلال الحرب الأهلية في أيرلندا عام 1922 العديد من السجلات
التي كانت توثق الأشخاص لذلك فهي وسيلة بديلة لتعداد الأشخاص الذين عاشوا في أيرلندا
آنذاك.