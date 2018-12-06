طولها 3 أضعاف ونصف ملعب كرة قدم.. حكاية أطول رسالة فى العالم ولمن كتبت؟

ربما لا يبهرك الأمر حينما تراها على شكل لفة لا تعدو كونها تشبه بكرة الورق، ليتحول الأمر لمفاجأة مذهلة عندما تكتشف أنها رسالة خطية يبلغ طولها 3 أضعاف ونصف طول ملعب كرة القدم، لتحبس أنفاسك وتتوارد على الفور لذهنك أسئلة عدة حول من استطاع كتابة تلك الكلمات والفترة التى استغرقتها كتابة تلك الرسالة ومن صاحب الرسالة، وصولا لطبيعة الكلمات التى احتوت عليها الرسالة وأسئلة أخرى.

رسالة شكر لسكرتير صنفت لفة موربيث كأشهر الرسائل في العالم نظراً لطولها الذي يعادل طول مبنى الإمباير ستيت، وهي عبارة عن رسالة شكر للورد موربيث الذي كان السكرتير الرئيسي في أيرلندا بين العامين 1835 و1841، ويبلغ طولها حوالي 3 أضعاف ونصف طول ملعب كرة قدم، وقدّرت آنذاك أنها تحتوي على 270 ألف توقيع بحسب ما ذكره موقع CNN.

اكتشفت بعد 180 عاما عندما تلقى اللورد موربيث هذه اللفة قرر اصطحابها معه إلى منزله في قلعة هوارد في يوركشاير، حيث بقيت هناك لأكثر من 180 عاما حتى تم اكتشافها عام 2009 في أرشيف القلعة.