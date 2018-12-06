ربة منزل تضرب مدرس وتكسر ذراعه.. لهذا السبب

شهدت مدرسة الرياض الاعدادية التابعه لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤسفة، حيث تعدت ولي أمر طالب على معلم بالضرب وأدى ذلك إلى إصابته بكسر بالذراع اليسرى، وذلك لفيام المدرسة بفصل نجلها لسوء سلوكه.





تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز منية النصر يفيد بتعدى "نشوى .ف .ع" 38 عاما ربة منزل، على "محمد،ر، ا"، 35 عاما فنى صيانة بمدرسة الرياض الاعدادية بمنية النصر بالضرب المبرح ما أدى لكسر فى ذراعه اليسرى وذلك لقيام المدرسة بفصل نجلها "إسلام" 14 عاما، طالب بالصف الثانى الاعدادى، حيث قامت الأم بضرب المدرس داخل المدرسة ودفعه بقوة .



