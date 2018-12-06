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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوافق على رعاية مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:18 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
سعيد العربي
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتعليم"، والمقرر انعقاده في الغردقة يومي ١٧ و١٨ ديسمبر الجاري، تحت رعايته.

صرحت بذلك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقالت إن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة مصر في النهوض بمنظومة التعليم، ونقطة بداية لعام ٢٠١٩ الذي أعلنه الرئيس عاما للتعليم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الرئيس كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للدورات الثلاث السابقة للمؤتمر، والذي يعتبر المؤتمر الحالي هو النسخة الرابعة له، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات الرئيس للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر يجمع عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة في مجال التعليم بكافة مراحله.

وأوضحت الوزيرة أن قرار وزارة الهجرة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بقضية التعليم وبناء الإنسان المصري، والذي أكد عليها الرئيس خلال خطابه أمام البرلمان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية ثانية.

وقد انعقدت النسخة الأولى للمؤتمر في ديسمبر 2016 بمدينة الغردقة تحت عنوان: "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها" وحضره 30 عالما وخبيرا مصريا ممن هاجروا للخارج وحققوا نجاحات في مجالات عديدة.

واستضافت القاهرة النسخة الثانية للمؤتمر في يوليو2017 تحت عنوان: "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وخصصت دورته للاستعانة بنابهات مصر في الخارج تمشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية، وحضره 32 من نابهات وعالمات مصر في الخارج.

أما النسخة الثالثة، فاستضافتها مدينة الأقصر في فبراير 2018  تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل". وتخصصت هذه النسخة في مجال تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للريف المصري وحسن إدارة الموارد المائية، وحضره 23 من العلماء المصريين بالخارج في مجالات الزراعة والري وتكنولوجيا إدارة الموارد المائية. وقد حظيت النسخ الثلاث للمؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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