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اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 6 -12- 2018

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
تباينت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر 2018، مع ثبات الحد الأقصى للسعر عن 860 جنيها للطن، وتغيرت معظم أسعار الطن بين الحدين الأقصى والأدنى للسعر، وثبت الحد الأدنى للسعر عند 820 جنيها.

وسجلت شركة مصر بنى سويف 860 جنيها للطن، تلاها السويدى للأسمنت بسعر 850 جنيها للطن بزيادة قدرها بانخفاض 5 جنيهات تقريبا لسعر الطن، ثم العربية للأسمنت "المسلح" بـــ840 جنيها للطن بانخفاض 10 جنيهات مقابل سعر أمس، ثم أسمنت العسكرى والعريش بـــ835 جنيها، وأسيك المنيا ولافارج 830 جنيها.

وسجل سعر الطن من حلوان وطرة والسويس 825 جنيها، ثم أسمنت الصخرة وميديكوم أسوان 820 جنيها للطن، وهو أقل سعر اليوم.

واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.
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