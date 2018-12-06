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رياضة

عامر حسين: لقاءات المصري البورسعيدي علي استاد الإسماعيلية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
يسري غازي
أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة، علي عدم تأجيل اية مباريات للنادى المصرى فى الدورى الممتاز.

وقال عامر حسين فى تصريحات له، أنه فى حالة عدم حصول الفريق البورسعيدى على موافقة الأمن لخوض لقاءاته فى البطولات المحلية علي استاد بورسعيد يتم اعتماد استاد الاسماعيلية الملعب الرسمي لاستضافة مبارياته فى المسابقة المحلية.

وشدد على أنه فى حالة عدم وصول أية موافقة أمنية لخوض المصري مباراته القادمة أمام نادى الداخلية في بورسعيد سوف تقام فى الإسماعيلية.
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