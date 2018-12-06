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محافظات

استمرار عمل وحدة الغسيل الكلوى البياضية بالأقصر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
شمس يونس
قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن إدارة الكلي الصناعي بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور ماجد عاطف نجحت فى ضمان استمرار العمل بوحدة الغسيل الكلوي القديمة بمستشفي البياضية وعدم نقل المرضي إلى مستشفى الأقصر العام وتكبدهم مشقة الذهاب والعودة.

وكانت صحة الأقصر قد شكلت لجنة برئاسة الدكتور محمود متولي مدير عام الطب العلاجي لنقل محطة المياه بالبياضية، لتمهيد الطريق لإزالة المبنى القديم لإقامة خزان المياه الكبير لمستشفى البياضية الجديد تمهيدًا لافتتاحه أوائل العام المقبل.

يأتى ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لتوفير اقصي سبل الراحة لمرضى الفشل الكلوى.
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