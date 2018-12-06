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برلمان

برلماني: القانون يلزم الحكومة فتح باب التوظيف بداية ومنتصف كل عام

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:21 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
ماجدة بدوى
طالب اللواء عصام خلاف، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير فرص عمل للشباب وإيجاد حلول واقعية لمشكلة البطالة، من خلال منحهم قروض ميسرة، أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويلات اللازمة، وحسم ملف مسابقات التوظيف التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الثلاثة الماضية، ولم تظهر نتائج المقبولين بعد.

وقال "خلاف"، في بيان له اليوم الخميس، إن الشباب قيمة كبرى فهم الطاقة المحركة وقاطرة التقدم والنمو فى أى مجتمع والمخزون الاستراتيجى الذى يحفظ مهابة الأمم فى أوقات الأزمات والصراعات التاريخية، ودول النمور الآسيوية خير مثال لذلك، فلم تعتبر هذه الدول الزيادة السكانية لديها عبئًا على كاهلها، بل تعاملت معها على أنها "موارد بشرية"، فاستثمرتها بأفضل صور فى التنمية، ومصر تمتلك مثل تلك الموارد البشرية.

وأضاف: أن أعداد الشباب من الفئة العمرية (18 29 عامًا) يبلغ عشرين مليون نسمة 24.3% من إجمالى السكان بما يعادل ثلث المجتمع، متابعًا:" أن أزمة البطالة التى تُعَدّ المشكلة الرئيسية التى يعانى منها الشباب، مع عدم تناسب فرص العمل المتاحة مع التعليم الذى حصلوا عليه".

واستطرد "خلاف"، أن هناك مادة قانونية في قانون الخدمة المدنية الجديد، تلزم الحكومة بفتح باب التوظيف بالجهاز الحكومى بداية ومنتصف كل عام، وهو لم نرى تطبيق فعلي لها، في ظل وجود احتياج لموظفين جدد في الجهاز الإداري بالدولة لسد العجز والفراغ الذي تركه الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد.

وأشار إلى أن قضية فرص العمل تعد الاهتمام الأول للشباب، وهى الكفيلة بتلبية الجانب الأكبر من مطلبهم فى العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
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