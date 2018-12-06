خبير ألماني يفتتح ورشة عمل جراحات الصوت الميكروسكوبية بجامعة أسيوط

يفتتح الخبير الألماني الدكتور Tamas Hacki رئيس وحدة أمراض التخاطب وأمراض سمع الأطفال بجامعة ريجنزبورج بألمانيا الأحد المقبل، ورشة العمل العلمية الأولى لجراحة الصوت الميكروسكوبية الدقيقة بوحدة أمراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة أسيوط، صرح بذلك الدكتور عماد كامل عبد الحليم أستاذ ورئيس وحدة التخاطب.



وقالت الدكتورة ريهام عبد الوكيل مدرس أمراض التخاطب ومنسق الورشة، إن الورشة تأتى فى إطار بحث وتطوير الخدمات الطبية التي يقدمها قسم التخاطب لمرضى الجراحات الصوتية بمختلف حالتهم، ومن المقرر أن تبدأ الفاعليات يوم الأحد المقبل على أن تمتد على مدار يومين متتاليين ، حيث تتضمن أجراء عدد من العمليات الجراحية باستخدام تقنية جديدة ومتطورة للجراحة ، وإلقاء محاضرات علمية لاستعراض أحدث طرق الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة للأعصاب، ودراسة أساليب استخدام الطيف الصوتي.



ومن المقرر أن تشهد الورشة مشاركة كوكبة متميزة من 30 أستاذا من رواد العمل الطبي من جامعات "المنيا، عين شمس، الإسكندرية، سوهاج، بني سويف، معهد البحوث".



