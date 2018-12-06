ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

خبير ألماني يفتتح ورشة عمل جراحات الصوت الميكروسكوبية بجامعة أسيوط

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
يفتتح الخبير الألماني الدكتور Tamas Hacki رئيس وحدة أمراض التخاطب وأمراض سمع الأطفال بجامعة ريجنزبورج بألمانيا الأحد المقبل، ورشة العمل العلمية الأولى لجراحة الصوت الميكروسكوبية الدقيقة بوحدة أمراض التخاطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة أسيوط، صرح بذلك الدكتور عماد كامل عبد الحليم أستاذ ورئيس وحدة التخاطب.

وقالت الدكتورة ريهام عبد الوكيل مدرس أمراض التخاطب ومنسق الورشة، إن الورشة تأتى فى إطار بحث وتطوير الخدمات الطبية التي يقدمها قسم التخاطب لمرضى الجراحات الصوتية بمختلف حالتهم، ومن المقرر أن تبدأ الفاعليات يوم الأحد المقبل على أن تمتد على مدار يومين متتاليين ، حيث تتضمن أجراء عدد من العمليات الجراحية باستخدام تقنية جديدة ومتطورة للجراحة ، وإلقاء محاضرات علمية لاستعراض أحدث طرق الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة للأعصاب، ودراسة أساليب استخدام الطيف الصوتي.

ومن المقرر أن تشهد الورشة مشاركة كوكبة متميزة من 30 أستاذا من رواد العمل الطبي من جامعات "المنيا، عين شمس، الإسكندرية، سوهاج، بني سويف، معهد البحوث".

loading...

ترشيحاتنا

انتشال جثة عامل من أسفل عقار محطة مصرالمنهار بالإسكندرية

حريق بأحد مستودعات شركة الإسكندرية للبترول صباح اليوم

ننشر رسالة رئيس جهاز المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب على دخول سوق العمل.. فيديو

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو

حكم مس المصحف دون وضوء

دحلان: قطر دعمت الانقسام الفلسطيني بـ ملايين وممارسات غير شريفة

الإسماعيلي يفشل في الإبقاء على فييرا

اليوم.. الجزائري مهدي عبيد يخضع للتحقيق في الكاف بسبب الأهلي والترجي

البحوث الإسلامية يوضح أيهما أولا النزول باليدين أم الركبتين عند السجود

مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

ليس الوقود فقط.. احتجاجات السترات الصفراء تكشف ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد الغرب.. غياب الثقة بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعيد السياسة إلى الشارع.. وفقدان الأمان الاقتصادي يهز استقرار أوروبا

ربة منزل تضرب مدرس وتكسر ذراعه.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار سيارة مفخخة فى إيران
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو
النعسانى عن فوز أبو العينين برئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: يستحق بجدارة.. فيديو
نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. فيديو
فيديو جراف: أسرار تروى لأول مرة.. قصة راهبة أنقذت البابا فرنسيس من الموت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟