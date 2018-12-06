تعرف على نصيحة محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد

كشف محمد محمود المنضم حديثًا إلى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن نصيحة المحترف الدولي المصري محمد صلاح له قبل الانضمام إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال محمد محمود في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتمكن من الحديث مع محمد صلاح في المعسكر الأخير للمنتخب بسبب كثرة اللاعبين ولكنه تحدث معه بحرية عبر "واتس آب" ودار الحديث حول عروض الاحتراف وعرض الانضمام الى النادي الأهلي.



وأكد لاعب وادي دجلة السابق، أن محمد صلاح شدد عليه على عدم خوض تجربة الاحتراف إلا وهو متأكد من تلك الخطوة بنسبة 100% وأن لا ينتابه الخوف أو الشك ولو بنسبة 1%.



وقال محمد محمود: "أبلغت صلاح بأن لدي إصرار غير طبيعي على الاحتراف في أوروبا قبل عرض الأهلي، وأنني أريد السفر لاستكمال مسيرته".