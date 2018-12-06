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منوعات

سيلفستر ستالون يبهر جمهوره بتدريبات عنيفة في الـ 72 من عمره.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو نشره النجم العالمي سيلفستر ستالون البالغ من العمر 72 عاما يظهر خلاله أثناء القيام بتدريبات بدنية عنيفة استعدادًا لأداء دور البطولة في الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة "رامبو".

وكان ستالون انتهي من تصوير الجزء الخامس والأخير من السلسلة على أن يتم طرحه العام المقبل في دور العرض حول العالم، وقرر مشاركة متابعيه على انستجرام وعلق عليه قائلًا: "لقد كانت رحلة طويلة للغاية، شكرًا لكم على دعمكم".

يذكر أن أول أجزاء سلسلة "رامبو" صدر عام 1982 وحمل اسم "First Blood".


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