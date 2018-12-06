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حوادث

ضبط هارب من تنفيذ 16 حكما قضائيا بينهم حكم بالإعدام

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
مصطفى الرماح
نجحت مباحث مركز شرطة دارالسلام فى ضبط أحد الأشخاص هارب من 16 حكما قضائيا من بينهم حكم بالإعدام وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد.

تمكنت مباحث مركز شرطة دار السلام - من ضبط المدعو أبوالوفا . س . أ - 22 سنه- عاطل – ومقيم بناحية البلابيش قبلى - دائرة المركز (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـى 16 حكم قضائى صادر ضده ) .. وذلك على النحو التالى: الحكم بالإعدام شنقًا فى قضية ( قتل عمد)
والحكم بالسجن المؤبد فى قضية ( سلاح وخطف ) والحكم بالسجن المؤبد فى قضية ( سلاح ) والحكم بالسجن المؤبد فى قضية ( قتل عمد)
والحكم بالسجن 10 سنوات فى قضية ( سلاح) والحكم بالسجن 10 سنوات فى قضية (سلاح) والحكم بالسجن 5 سنوات فى قضية ( شروع فى قتل ) والحكم بالسجن 5 سنوات فى قضية (سلاح وإتلاف) والحكم بالسجن 5 سنوات فى قضية (سلاح) والحكم بالسجن 3 سنوات فى قضية (سلاح) والحكم بالسجن أسبوع فى قضية (سرقة) والحكم بالسجن سنتين فى قضية (سرقة) والحكم بالسجن سنتين فى قضية (سرقة) والحكم بالسجن شهر فى قضية (سرقة) والحكم بالسجن سنة فى قضية (سرقة) والحكم بالسجن سنة فى قضية (كهرباء).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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