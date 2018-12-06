ضبط هارب من تنفيذ 16 حكما قضائيا بينهم حكم بالإعدام

نجحت مباحث مركز شرطة دارالسلام فى ضبط أحد الأشخاص هارب من 16 حكما قضائيا من بينهم حكم بالإعدام وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد.





تمكنت مباحث مركز شرطة دار السلام - من ضبط المدعو أبوالوفا . س . أ - 22 سنه- عاطل – ومقيم بناحية البلابيش قبلى - دائرة المركز (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـى 16 حكم قضائى صادر ضده ) .. وذلك على النحو التالى: الحكم بالإعدام شنقًا فى قضية ( قتل عمد)