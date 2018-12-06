جاستين تمبرليك يؤجل حفلاته بسبب عدم تماثله للشفاء

أعلن المغني الأمريكي جاستين تمبرليك، تأجيله لجميع حفلات جولته الغنائية Man of the woods التي تتزامن مواعيدها في شهر ديسمبر بسبب عدم تماثله الشفاء بشكل كامل.



ونشر تمبرليك بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قال فيه: "مرحبا اصدقائي.. أنا أسف.. لا بد من تأجيل عدد من حفلاتي بجولتي الغنائية بسبب إصابتي بتهتك في الأحبال الصوتية.. اتماثل الشفاء ولكن أحبالي لم تعد لوضعها الطبيعي بعد.. لهذا الاطباء يريدون مني أن أريح صوتي وأعلق الغناء حتى الشهر المقبل".



وتابع: "اعتذر بشدة، أريد العودة للمسرح وافعل كل ما بوسعي لأعود.. شكرا لتفهمكم ورأيت كل منشوارتكم ودعمكم واسعى لأعود أقوى عما كنت عليه وسوف اعلن عن جدول مواعيد الحفلات".

