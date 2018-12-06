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تعليم

فيديو جراف.. التعليم تعلن تفاصيل جدول امتحانات أولى ثانوي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو جراف يوضح تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الأول الثانوي.

وقالت الوزارة إن الامتحان التجريبي الأول لنهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي يبدأ يوم الأحد الموافق 13/1/2019، وينتهي يوم الخميس الموافق 24/1/2019.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم احتساب أيٍ من نتائج الامتحان التجريبي ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي؛ على أن تحتسب النتيجة النهائية لطالب الصف الأول الثانوي العام في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني، للموضوعات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي الثاني سوف يُعقد في نهاية شهر مارس من العام 2019 ليتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان.
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