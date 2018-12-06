شاهد.. حقيقة ارتفاع أسعار السلع بداية الشهر الجاري

أكد الدكتور حسن عبد الله وكيل أول وزارة المالية السابق، أنه تم رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية فقط، وليست الأساسية بنسبة 3% ، بدءًا من 1 ديسمبر، موضحًا أنه يجب توعية المستوردين والمواطنين.





وأشار "عبد الله" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الخميس، إلى أنه يجب تشديد الرقابة على الأسعار حتى لا نتعرض لجشع التجار، منوهًا أن المواطن لا يشعر بزيادة السلع إلا فى نهاية شهر يناير.



