ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم.. مواجهات قوية بمجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تختتم اليوم لقاءات الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدورى القسم الثانى بإقامة 6 لقاءات قوية.

فيدخل فريق الترسانة فى مواجهة قوية عندما يلعب أمام النصر القاهرى باستاد النصر فى مباراة يحتاج فيها الشواكيش للثلاث نقاط من أجل الصعود نحو قمة المجموعة ويلعب القناة مع دمياط ويلتقى فريق الشمس مع بورتو السويس.

ويلتقى كوكا كولا مع الزرقا ويلعب المريخ مع أبى صقل ويواجه منتخب السويس فريق إف سى مصر.


loading...

ترشيحاتنا

اليوم.. الجزائري مهدي عبيد يخضع للتحقيق في الكاف بسبب الأهلي والترجي

بعد تراوري.. جون أنطوي على رادار بيراميدز

البحوث الإسلامية يوضح أيهما أولا النزول باليدين أم الركبتين عند السجود

شاهد.. حقيقة ارتفاع أسعار السلع بداية الشهر الجاري

حكم اتخاذ الموسيقى مهنة ومورد رزق

إيران لا ترغب في الانضمام للجنة خاصة في الأوبك

مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

الداخلية: الإفراج عن 640 سجينا بمناسبة احتفالات أكتوبر

تعرف على خريطة الأمطار في المحافظات خلال الأيام المقبلة.. فيديو وصور

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ببورسعيد

تعرف على نصيحة محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد

رئيس تنمية المشروعات تروي لـ صدى البلد قصص نجاح سيدات بدأن من المنزل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

وقتك ضيق.. تعرفي على خطوات تحضير الأرز في الميكروويف بمجهود أقل

المصريون يفرضون سيطرتهم في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش ..صور

فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار سيارة مفخخة فى إيران
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم.. فيديو
النعسانى عن فوز أبو العينين برئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: يستحق بجدارة.. فيديو
نصائح مهمة من المرور للسائقين فى الطقس السيئ.. فيديو
فيديو جراف: أسرار تروى لأول مرة.. قصة راهبة أنقذت البابا فرنسيس من الموت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟