اليوم.. مواجهات قوية بمجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني

تختتم اليوم لقاءات الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدورى القسم الثانى بإقامة 6 لقاءات قوية.



فيدخل فريق الترسانة فى مواجهة قوية عندما يلعب أمام النصر القاهرى باستاد النصر فى مباراة يحتاج فيها الشواكيش للثلاث نقاط من أجل الصعود نحو قمة المجموعة ويلعب القناة مع دمياط ويلتقى فريق الشمس مع بورتو السويس.



ويلتقى كوكا كولا مع الزرقا ويلعب المريخ مع أبى صقل ويواجه منتخب السويس فريق إف سى مصر.





