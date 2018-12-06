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باحث اقتصادي: قطاع الصحة يعاني من قلة الموارد المالية.. فيديو

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:28 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن مصادر التمويل الرئيسية لقطاع الصحة هى الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 61 مليار جنيه يتم انفاقها على قطاع الصحة العام.

وأضاف عبد الوهاب، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب زيادة الإنفاق والدعم فى مجال الصحة والتعليم، مشيرًا إلى ان قطاع الصحة يعانى من قلة الموارد المالية ،مما يؤثر على التجهيزات بالمستشفيات.

وأوضح أن المورد البشرى عليه عبء كبير فى النهوض بالقطاع الصحى من خلال عمل تدريبات ودورات تدريبية بشكل دورى.

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