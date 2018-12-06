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فن

شاهد.. كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد نجلها سانت بهذه الطريقة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بعيد ميلاد نجلها سانت، الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت "كيم" صورة لـ سانت على حسابها "إنستجرام" الذي يصل عدد متابعيه لـ121 مليون متابع، وكتبت قائلة: "كل عام وأنت بخير نجلي سانت.. لا بد لي من القيام بشيء خاص حقا يستحق أن يكون لك.. أحبك بقدر العالم".

يشار إلى أن كيم كارداشيان لديها 3 أطفال هم نورث وسانت وشيكاغو من زوجها مغني الراب كاني ويست.


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