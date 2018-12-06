أهالي بقويسنا: ترعة شرانيس أصابتنا بالأمراض وأوقفت الأراضي عن الإنتاج

يعاني أهالي قرية شرانيس وقرية كفور الرمل الواقعتين بنطاق مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من تلوث الترعة المارة بالقريتين والتي تخدم وتروي الحقول الزراعية علي جانبي القريتين، مما أدى لإصابة الأهالي بالأمراض المزمنة والمستعصية نتيجة التلوث الذي تعانيه الترعة والتي يقوم الفلاحين بري الأرض الزراعية منها رغما عنهم نظرا لعدم وجود بديل آخر لري الأراضي الزراعية.



كما يعاني السكان الذين تمر الترعة من أمام منازلهم من الرائحة الكريهة التي تسيطر علي المكان، ومن انتشار الناموس والباعوض والحشرات بصورة كبيرة تؤدي إلي عدم تحمل المعيشة في هذا المكان الذي أصبح غير آدمي.



وتحدث محمد . ب . أحد أهالي قرية شرانيس قائلا: الترعة المارة بالقرية والتي كنا نعتمد عليها بشكل كامل لري أراضينا الزراعية أصبحت مصدرا أساسيا للأمراض والأوبئة بسبب قيام بعض المصانع الغير مرخصة والغير قانونية بإلقاء مخلفات الصرف فيها كما تقوم هذه المصانع بإلقاء مخلفات الإنتاج السامة بها، مما أدى لجعل المياه مسممة وغير صالحة للاستخدام ، والفلاحين ليس لهم مصدر لري أراضيهم الزراعية سوي هذه الترعة التي أصبحت منبعا لانتشار الأمراض المزمنة ولانتشار الأوبئة.



كما تحدث ايضا الحاج معتمد . ج قائلا: زمان كنا بنشرب من مياه الترعة دي بايدينا لأنها كانت نضيفة وماكانش فيها أي تلوثات، دلوقتي احنا بنخاف نروي بيها أرضنا الزراعية لأن المية كلها بقت مليانة أمراض ومواد مسممة وكيماويات من المصانع اللي بترمي الصرف والمخلفات بتاعتها في المية ، وبعدين معظم الأطفال اللي في القرية أصبحوا مرضي بأمراض مزمنة ومستعصية بسبب الزبالة والمخلفات اللي في الترعة اللي بتمر قدام معظم بيوت القرية.



ويناشد أهالي قرية شرانيس وقرية كفور الرمل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لإنقاذهم من هذا الوباء لإنقاذ أطفالهم من الأمراض وإنقاذ أراضيهم الزراعية التي اقتربت من البوار بسبب الكيماويات والمخلفات التي أنهكت التربة وجعلتها غير قادرة علي الإنتاج.