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مستقبل وطن: إيديكس 2018 شهد دخول مصر مجال الصناعة العسكرية بقوة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:56 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أكد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الإقبال الكبير والمشاركة الفاعلة والناجحة لمعرض السلاح الأول في مصر "إيديكس 2018"، والذي ضم 41 دولة بأكثر من 56 وفدا، وما يزيد على 10 آلاف زائر، كان دليل وشاهد على دخول مصر بقوة مجال الصناعة العسكرية، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي من أجل بناء مصر الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "هلال" في بيان له اليوم، أن انبهار كل الدول بالمنتجات المصرية والمعرض المصري أكبر دليل علي أن مصر تنتقل الي مرحلة جديدة تعود بالنفع علي الاقتصاد، وستعظم وتنوع من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكدًا أن مصر حققت نجاحات كبيرة في علاقاتها بالدول الأفريقية من خلال هذا المعرض وهو ما سيجعلها سوق للأسلحة الأفريقية بدلاً من السوق الأوروبية والأمريكية.

وأشار إلى أن الدول التي حاولت منع إمداد الجيش المصري العظيم بقطع الغيار الخاصة بالطائرات والمعدات، كنوع من الضغط عليها بعد 25 يناير؛ شاركت بالمعرض ليتنافسوا مع منتجاتنا المصرية في قطع الغيار وغيرها، مضيفًا: "يجب على هذا الشعب أن يسعد بقيادته السياسية الحريصة كل الحرص على رفعت دولتهم ووطنيهم وعلى استقلال قرارتها وإرادتها".

وتقدم " أمين تنظيم حزب مستقبل وطن" بالشكر وخالص التحية والتقدير لوزارة الانتاج الحربي ولمهندسي القوات المسلحة الذين نافسوا كبرى الشركات العالمية والدول الكبري في صناعة السلاح وتفوقوا عليهم.
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