رئيس الوزراء عن ايديكس 2018: يعكس الجهد الكبير المبذول ومكانة مصر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، بتهنئة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على نجاح تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2018" الذي استضافته مصر لأول مرة وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن التنظيم الناجح عكس الجهد الكبير الذي بذل في مراحل الإعداد للمعرض، كما جاء اهتمام المسئولين والشركات الكبرى بالمشاركة الواسعة في المعرض ليؤكد مكانة مصر بين دول العالم.



وأكد مدبولي أن استضافة مصر للمؤتمرات الدولية تدعم وتعزز دور وتأثير مصر في دوائرها الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مصر انتهت من تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي الذي استمر لحوالي 21 يومًا وكان له أثر كبير في مساهمة مصر في صياغة رؤية دولية للحفاظ على التوازن البيئي والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، كما تستضيف مصر منتدى الاستثمار بشرم الشيخ "الكوميسا 2018" الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة من 7 ــ 9 ديسمبر الجاري برعاية رئيس الجمهورية وحضور 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، مؤكدًا أن المؤتمر هذا العام يضيفُ على مصر مسئولية ودورًا أكبر تجاه قضايا شعوب القارة في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.