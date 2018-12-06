فرج عامر يشيد بقدرة مصر على إنتاج الرادار والرشاش المصري بمواصفات عالمية

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى التى أكد فيها أن الإنتاج الحربى أعلن امام المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " ايديكس " عن عربتين مدرعتين تمتلكان مواصفات ترقى للمواصفات العالمية، وستفوزان لو دخلتا فى أى اختبار أمام أى مركبات عالمية.





وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم ان تأكد الوزير محمد العصار أن المعرض سيكون سببا كبيرا فى تسويق المعدات بالإضافة للرادار المصرى الذى تم إنتاجه بالتعاون بين الدفاع الجوى ومراكز البحوث الفنية بالقوات المسلحة ومصنع بنها التابع للانتاج الحربى، مؤكدًا أن هذا الرادار مصرى بنسبة 100%، إضافة إلى إعلان الوزير أنه تم الانتهاء من إنتاج "رشاش مصرى متعدد" بمواصفات عالمية، وسيجد طريقه إلى التسويق عالميًا إنما هو دليل قاطع على النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققه هذا المعرض.



